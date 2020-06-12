دنيا عبدالعزيز تنشر صورة تجمعها بوالدتها الراحلة: "صبرني يا رب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تذكرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، والدتها الراحلة، التي غادرت عالمنا قبل شهرين، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا، صورتها مع والدتها، وعلقت: "من يوم ما اتولدت، ما فارقتش أمي يوم.. والنهاردة بقالي شهرين من غيرها.. صبرني يا رب".

يذكر أن دنيا عبدالعزيز شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، إنعام الجريتلي.