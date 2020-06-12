صورة| مها أحمد: "ابني هدية الله لي.. الدنيا وما فيها"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
نشرت الفنانة مها أحمد، صورة لها مع ابنها عادل مجدي كامل عبر حسابها على إنستجرام.
وكتبت مها، على الصورة قائلة: "ابني الغالي هدية الله لي، فقد رزقني أروع ما في الحياة ابنا هو قرة العين، وفلذة الكبد وبهجة القلب.. فماذا أتمنى بعد ذلك، وأنا لدي الدنيا وما فيها".
جدير بالذكر أن مها أحمد أطلت على الجمهور في السباق الرمضاني المنقضي، كضيف شرف في مسلسل "عمر ودياب"، بطولة مصطفى خاطر وعلي ربيع.
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