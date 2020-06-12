تراند اليوم : إصابة فنان مصري بكورونا: "مفكرتش غير في اللي خالطوني"

كشف الممثل المصري مصطفى درويش عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك أحدث المصابين في الوسط الفني والإعلامي في مصر.

وكتب درويش عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "مفكرتش غير في اللي خالطوني.. ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله وبفضل دعواتكم.. أنا جامد أوي في المواقف دي".

وقال إنه ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه شعر بالقلق الشديد عندما ظهرت عليه هذه الأعراض.

وأكد في مداخلة تليفزيونية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أنه نبه على كل من خالطه ومن باب الأمانة والحفاظ على صحة الآخرين، وتابع: "مفكرتش فى حاجة غير أن الناس اللى خالطتنى تفكر فى نفسها وأهلها".

وأضافأن لديه ثقة كبيرة فى الله سبحانه وتعالى فى تجاوز المحنة، وتابع: "إن شاء تعدى على خير.. ربنا كتبها لينا وهتعدى.. أنا جامد جدًا فى المواقف دى".

وشارك درويش في "بـ100 وش"، من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، و"خيانة عهد" مع يسرا وحلا شيحة وبيومي فؤاد.

وأعرب دعمه عدد من نجوم الفن عن دعمه له في أزمته الصحية، وكتب الممثل أحمد السعدني: "ألف سلامه يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت الممثلة آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدى طبعا باذن الله".