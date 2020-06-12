تراند اليوم : والدة حلا الترك تصدم الجميع بإطلالة جريئة



صدمت منى سابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك المتابعين في أحدث إطلالاتها، إذ شاركت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تستعرض وجهها وتبين أنها أضافت العدسات الملونة إلى عينيها كما اختارت أسلوب مكياج لم تعتمده من قبل.

وتفاعل المتابعون مع إطلالتها بشكل كبير، إذ أعرب الكثيرون عن صدمتهم للتغيّر الواضح في ملامح وجهها، متسائلين إن كانت خضعت لأي عمليات تجميل.

ويشار إلى أن السابر كانت تجاهلت عيد ميلاد ابنتها حلا الترك التي بلغت عامها الـ18 ولم توجه إليها أي رسالة معايدة على عكس ما فعل والدها المنتج محمد الترك الذي وعدها بتقديم هدية فاخرة لها.