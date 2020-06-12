وفاء عزالدين تطرح برنامج حواء سبتمبر المقبل

أكدت الإعلامية وفاء عز الدين، أنها بصدد التجهيز لبرنامج" حواء " في إحدي القنوات الكبري والذي يتم عرضه في شهر سبتمبر القادم.

ومن المقرر أن يتحدث عن عالم المرأة في الموضة والأزياء وكل ما يخص شأن المرأة ومعاناتها في الحياة مع الزوج وتربية والأولاد حيث يختص البرنامج جزء كبير من المرأة ويحتوي أيضا علي فقرات

موضة وأزياء.

وأكدت "وفاء عز" أنها تسعي إلي الوصول للعالمية حيث أنه أصبح حلما كبيرا لها بعد الشهرة التي نالتها في مصر والوطن العربي والجوائز التي حصدتها بمصر في عدة مهرجانات، وتم دعوتها من قبل سياحة دبي لدعم السياحة مؤخرا وقد تم تكريمها من

سفارة الجزائر في مهرجان "رحلة اللباس التقليدي الجزائري" .

وأضافت : الهدف من الوصول إلي العالمية هو نقل الخبرة التي سيتم اكتسابها من بلدان أوروبا الي مصر والإحتكاك المباشر مع الثقافات الأوربية في عالم الأزياء والموضة والعمل علي نطاق واسع علي نقل هذه الثقافة إلي الوطن العربي التواصل المتزايد مع البراندات العالمية، وإستمرار هذه الثقافة في نشر محتوي أفضل وربطها بأهداف مرموقة لمتابعيها في مجالات الموضة علي شبكات التواصل الإجتماعي.