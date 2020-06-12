صور.. جلسة تصويرية مميزة لـ "هبة مجدي" بالأخضر

نشرت الفنانة هبة مجدي صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصور إطلالة مميزة لـ "هبة" باللون الأخضر الغامق، بالإضافة إلى مجموعة من الحلي باللون الذهبي.

يذكر أن هبة مجدي شاركت في الدرما الرمضانية من خلال مسلسل "لإرصة تانية" ولفتت الأنظار بدورها مع الفنان دياب ضمن أحداث المسلسل، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس

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عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.