فيديو..ليلة غنائية مميزة لـ وائل كفوري "أون لاين"

في ليلة غنائية مميزة،أقام الفنان وائل كفوري مساء أمس الخميس حفله الغنائي الأول بطريقة "أون لاين" ، وذلك عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة في مساهمة للترفيه عن الجمهورخلال أوقات الحظر المنزلي.
استمر الحفل مايقرب من الساعة قدم فيهاكفوري باقة مميزة من أغنياته "بحبك أنا كتير، سألواني، الغرام المستحيل، ..وغيرهم"، بالإضافة إلى تقديمه موال "دق باب البيت" للفنان القدير وديع الصافي، وأعرب كفوري في احدى تصريحاته بعد الحفل عن سعادته بالتجربة المميزة لحفله، وانتظاره لمرور الأزمة ليستأنف نشاطه الفني.
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من دون قصد كتاب فتحتو❤️🎼✨ . . #من_دون_قصد #waelkfoury #waelkfouryfans #waelkfouryfn #waelkfoury #waelkfouryfanclub #waelkfouryradio #kfourians #وائل_كفوري #waelkfoury2015 #waelkfoury2017 #wael_kfoury #lobnan #زحلة #بيروت #waelkfoury2019 #waelkfouryf #بقاع #كفوريات #waelkfouri #waelkfouryfanclub #waelkfouryultras #ملك_الرومانسية #kfourywael #كفوري_وائل #كفورياتي #king_of_romance #wael_kfoury #كفوري @waelkfoury
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ملك الرومانسية #وائل_كفوري يغني اغنية #دق_باب_البيت للفنان الراحل الأستاذ وديع الصافي ❤️🙏🏻 . . #waelkfoury #waelkfouryfans #waelkfouryfn #waelkfoury #waelkfouryfanclub #waelkfouryradio #kfourians #وائل_كفوري #waelkfoury2015 #waelkfoury2017 #wael_kfoury #lobnan #زحلة #بيروت #waelkfoury2019 #waelkfouryf #بقاع #كفوريات #waelkfouri #waelkfouryfanclub #waelkfouryultras #ملك_الرومانسية #kfourywael #كفوري_وائل #كفورياتي #king_of_romance #wael_kfoury #كفوري @waelkfoury
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يذكر أن آخر إصدارات كفوري الغنائية كانت من خلال أغنية "استشبهت فيكي" التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وسجلت أكثر من 9 مليون مشاهدة.
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هلأ صرنا صلح ما في خسارة وربح ❤️🎼 من حفل ملك الرومانسية #وائل_كفوري ❤️✨ . . #صرنا_صلح #waelkfoury #waelkfouryfans #waelkfouryfn #waelkfoury #waelkfouryfanclub #waelkfouryradio #kfourians #وائل_كفوري #waelkfoury2015 #waelkfoury2017 #wael_kfoury #lobnan #زحلة #بيروت #waelkfoury2019 #waelkfouryf #بقاع #كفوريات #waelkfouri #waelkfouryfanclub #waelkfouryultras #ملك_الرومانسية #kfourywael #كفوري_وائل #كفورياتي #king_of_romance #wael_kfoury #كفوري @waelkfoury
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