سجل الفنان محمد رمضان بأغنيته "كورونا فيروس" اكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
شاركه نجله نور بالظهور في الكليب الذي أخرجه:محمد سامي.
يذكر أن رمضان قد شارك في
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم واحد..محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بأكثر من 3 مليون مشاهدة بـ "كورونا فيروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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