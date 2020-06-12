في يوم واحد..محمد رمضان يتصدر "يوتيوب" بأكثر من 3 مليون مشاهدة بـ "كورونا فيروس"

سجل الفنان محمد رمضان بأغنيته "كورونا فيروس" اكثر من 3 مليون مشاهدة، وذلك في يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". شاركه نجله نور بالظهور في الكليب الذي أخرجه:محمد سامي. يذكر أن رمضان قد شارك في Advertisements الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاح جماهيري ضخم، بالإضافة إلى تصدره محركات البحث المختلفة على مدار الشهر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان. الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس" الذي حقق نجاح جماهيري ضخم، بالإضافة إلى تصدره محركات البحث المختلفة على مدار الشهر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

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