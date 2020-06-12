مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعى الراحل محمود مسعود

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير محمود مسعود، الذي قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع. تتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. يذكر أن الفنان الراحل محمود مسعود قدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال المسرحية منها ملك الأمراء، ورد الجناين، مسافر ليل، مولد وصاحبه غايب، و كان آخرها عرض "حوش بديعة" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، إخراج ياسر صادق، إضافة إلى أعماله في السينما والتلفزيون التي حُفرت في ذاكرة المشاهد المصري والعربي. الفني العديد من الأعمال المسرحية منها ملك الأمراء، ورد الجناين، مسافر ليل، مولد وصاحبه غايب، و كان آخرها عرض "حوش بديعة" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، إخراج ياسر صادق، إضافة إلى أعماله في السينما والتلفزيون التي حُفرت في ذاكرة المشاهد المصري والعربي.

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