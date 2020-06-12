فيلم "Greyhound".. جديد توم هانكس على "أبل تي في"

نشرت شركة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني الرقمية Apple Tv إعلانا ترويجيا جديدا لفيلم النجم توم هانكس المرتقب "Greyhound" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وتدور أحداث الفيلم خلال الحرب العالمية الثانية، وكان من المقرر طرحه رسميا بصالات العرض 12 يونيو لولا أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الفيلم يعتبر من أضخم الأعمال الفنية التي تنتجه شبكة البث الرقمي التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية الكبرى "أبل"، وسبق أن أعلنت الشبكة Apple TV Plus، عن تأجيل طرحه للعاشر من يوليو المقبل.

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ويجسد النجم توم هانكس شخصية قبطان سفينة حربية باسم "إرنست كروس"، تشارك في مواجهات قتالية بالمحيط الأطلنطي في بداية الحرب العالمية الثانية عام 1942.

ويشارك في بطولة الفيلم، النجمة إليزابيث شو، التي تجسد شخصية باسم "إيفي"، بالإضافة للنجم ستيفن جراهام، الذي يشارك كأحد الضباط المعاونين لتوم هانكس ضمن الاحداث.



