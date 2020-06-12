ديزني تقترب من بيونسيه.. 100 مليون دولار و3 أفلام

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب النجمة بيونسيه من توقيع عقد مع شركة ديزني، بقيمة 100 مليون دولار، تشارك في مقابله بيونسيه، في 3 أفلام مستقبلية مع الشركة العملاقة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن"، البريطانية، فإن بيونسيه، تقترب من إبرام هذا العقد مع ديزني، لاستثمار النجاح الذي حققته مع الشركة بعد أدائها لصوت شخصية "نالا" من النسخة السينمائية الحية لفيلم "الأسد الملك"، وذلك في أعمال فنية مرتقبة.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، إن أحد هذه المشاريع، سيكون مفاجأة لعشاق عالم مارفل السينمائي، حيث كشفت أن بيونسيه مرشحة بقوة ضمن اتفاقها الجديد مع ديزني لأن تكون المغنية الرئيسية للأغنية الرسمية للجزء الجديد المرتقب من فيلم Black Panther أحد أفلام المرحلة الرابعة من أفلام Marvel، والذي يرتقب طرحه في عام 2021 المقبل.

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كما ذكر مصدر مطلع لصحيفة "ذا صن"، أنه قد يشمل اتفاق ديزني مع بيونسيه، على مشروعين إضافيين، بخلاف المشروعات الثلاث الإضافية، في حال نجاح الاتفاق المبدئي بينهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه ضمن الاتفاق، ستسعى ديزني لإقناع بيونسيه بتقديم الأداء الصوتي لعدد من الأفلام الوثائقية التي تسعى الشركة لطرحها في المستقبل.

وكان أول تعاون بين ديزني وبيونسيه في عام 2007، حين كانت جزءا من سلسلة ديزني Disney Dream Portrait التابعة لفيلم "أليس في بلاد العجائب" في ذلك الوقت.