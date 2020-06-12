هل انفصلت روان بن حسين عن زوجها الليبي؟ هذا ردّها

في الساعات الماضية، أثارت المدونة الكويتية روان بن حسين الجدل حول انفصالها عن زوجها الليبي يوسف المقريف.

إلان ان روان لم تتأخر في الرد على هذه الإشاعة التي اجتاحت مواقع التواصل، حيث ظهرت بفيديو على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت ان زوجها عالق خارج الامارات بسبب اغلاق الحدود وقالت: “يا رب يرجع سالم الى عائلته والله يبعد عنا المشاكل والفتن والحقد والحسد والله يعزه مثل ما عزني وعز ابنتي”.

وكانت روان قد أثارت الجدل بتعليق لها في ردّها على متابعة إتهمت عائلة زوجها بسرقة أموال الشعب الليبي، لترد قائلة: “ارتاحي ما يصرف علي ولا على بنته”.