عمرو واكد وابنه أبرز ضحايا فيروس كورونا

كشف الفنان المصري، عمرو واكد، تعافيه وتعافي ابنه من فيروس كورونا المستجد وذلك في تغريدة نشرها قبل ساعات على حسابه على تويتر.

وكتب “واكد”: “تم بحمدالله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وسأطل ببث مباشر قريبًا كي اتكلم عن اصابتي بالفيروس وكيفية شفائي من هذا الوباء”. وختم قائلاً: “اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع”.

وأوضح “واكد” في معرض رده على سؤال أحد المتابعين حول أدوية الحجر المنزلي قال: “انا تناولت الآتي. باراسيتامول – فيتامين سي – حبوب زيت الزعتر – حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) – 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) – ايكناشيا – مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل – قرفة بالجنزبيل واللبن”. وأضاف “واكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق وحبوب زينك”.