عبد المجيد عبدالله يضرب من جديد على تويتر

يستمر الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله بإثارة الجدل بتغريداته عبر حسابه على تويتر وآخرها خلال الساعات الماضية، عندما أطل ناشراً سلسلة من التغريدات تضمنت كلاماً غامضاً.

في البداية قال: “طالما أنّ القادم في غيب الله فتصوّره جميلاً…”، ثم أضاف في تغريدة ثانية “الأصدقاء الذين تختارهم لك الظروف أجمل بألف مره من الذين تختارهم أنت…”، ليعود ويغرد مرة ثالثة “كلّنا فترات فـي حياة بعض..”. وقبل الختام قال “أحياناً تسامح الناس بكل بساطه لأنّك لازلت تريدهم فـ حياتك”.

ثم ختم “عبد المجيد سلسلة تغريداته بالقول: “الناس نوعان… نـوع يـراك طيباً فيحبّك ونـوع يـراك طيباً فيأكـلك..”.

من جهة أخرى، شوّق الفنان السعودي الجمهور حول ألبومه المقبل، حيث يضع اللمسات النهائية عليه لطرحه في الأسواق قريبًا.

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وكانت تحضيرات عبد المجيد للألبوم الجديد خلال شهر رمضان، قد أثارت استياءً بين عدد من المتابعين الذين وجهوا له انتقادات، تحولت الى خلاف بين عبد المجيد وبعض المتابعين حول حرمة الأغاني.

وكي ينهي هذا الخلاف، قال الفنان السعودي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “ياجماعة انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبرون الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترى فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ماقصرت معترفه بالفن وكفى.”

وتابع: “انا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم امل المستقبل واتشرف فيهم اصبحت جزء منهم واحساسي انهم ابناء والتعامل معهم عفوي اشعر بمشاعرهم واصدقهم ويصدقوني هم اغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقيه فـ هالليالي الكريمه اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم”.

نذكر أن “عبدالله” قد أغلق حسابه على تويتر في آذار2020 إثر مشادة كلامية بينه وبين بعض متابعيه أيضاً.