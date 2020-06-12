جمهور إليسا غاضب من وائل كفوري ويهاجمه.. "نفضت الغبار عنك"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري يوم أمس حفل أون لاين عبر منصة شاهد من تنظيم شركة روتانا وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وقدم كفوري العديد من أغانيه المميزة، واستطاع تصدر قائمة الأكثر تداولًا على غوغل، بسبب الحفل الذي وصفه الكثيرون بالمميز.

إلا أن الفنان اللبناني تسبب بحالة جدل وموجة غضب بين جمهور الفنانة اللبنانية إليسا، وذلك بعد إجابته على سؤال حول أفضل أصدقائه في الوسط الفني، ليختار الفنان ملحم زين والفنانة نوال الزغبي، مؤكدًا أن علاقته بهما مميزة جدًا وأنهم على تواصل دائم، معتبرًا أنهما صديقيه الوحيدين بالوسط الفني.

هذا الجواب أثار حالة كبيرة من الغضب، وذلك بسبب علاقة الصداقة المميزة التي كانت تجمع وائل كفوري بالفنانة إليسا والتي كانت الأخيرة تتكلم عنها باستمرار وفخر.

وتفاعل الجمهور مع جواب كفوري، متسائلين عن سبب إنكاره لصداقته بإليسا، وعدم ذكره لها بالرغم من أن علاقة الصداقة بينهما كانت واضحة جدًا، وتكلم عنها الأثنان أكثر من مرة.

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ووصل الأمر إلى قيام عدد من جمهور إليسا بوصف كفوري بأسوأ العبارات واعتباره فنان مهمش، مؤكدين أن اليسا تملك العديد من الصداقات وليست بحاجة لكفوري في حياتها.

وطرح البعض التساؤلات حول فيما إذا وقع خلافًا بينهما، وعن سببه في حال وقوعه، وهل تخلى كفوري عن اليسا في محنتها عند معاناتها مع مرض السرطان، وتخليه عنها كان سببًا بقيام إليسا باختصار صداقته.

العديد من الأسئلة اجتاحت تويتر عن سبب تجاهل كفوري ذكر اسم اليسا، أو حتى التلميح إليها بأي طريقة.

في المقابل، لم يرد وائل كفوري على الهجوم الذي تعرض له أو يخرج بتصريح يوضح سبب عدم ذكره لاليسا، ومن جانبها التزمت الأخيرة الصمت حول الأمر ولم تعلق على الموضوع بأي شكل من الأشكال.

يُشار إلى أن الفنان وائل كفوري كان قد مر مؤخرًا بظروف عائلية صعبة بعد إعلانه انفصاله عن زوجته السيدة أنجيلا بشارة، والتي كانت قد صدمت جمهور والصحافة بإعلانها تعرضها للتعنيف الأسري على يد زوجها، ووصلت الأمور بينهما إلى القضاء، لكنهما قررا في النهاية حل القصة وديًا من أجل ابنتيهما.