جيهان عبدالعظيم تكشف عن شرطها للتراجع عن اعتزالها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم، الباب أمام إمكانية التراجع عن قرار اعتزالها الفن الذي صدمت به متابعيها وجمهورها في أبريل الماضي.

وتحدثت جيهان عبد العظيم عن شرط العدول عن قرار الاعتزال، مؤكدة أنها لن تتراجع إلا في حال العودة إلى الفن بعمل قوي على حد وصفها.

وفي ردها على سؤال بشأن إمكانية أن تتراجع عن قرار اعتزالها، أجابت في منشور عبر حسابها بموقع إنستغرام، قائلة: "أكيد بس لازم تكون رجعة قوية".

يأتي ذلك بعد أقل من شهرين فقط على إعلان الفنانة السورية قرار اعتزالها الفن، حيث نشرت في أبريل الماضي، صورة لها على إنستغرام، وعلقت عليها: "أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني"، وتابعت عبد العظيم: "أرجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان".

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وختمت عبد العظيم أنها رغم اعتزالها لن تغلق حساباتها لكي يتمكن الجميع من متابعتها قائلة: "لن أغلق حساباتي أبداً، أي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لم أنقطع عنها، محبتي الدائمة لكم".

جيهان عبد العظيم لديها الكثير من المتابعين والذين عبروا عن انتظارهم لعودتها للدراما، وتفاعلوا مع كلماتها، ووردت تعليقات كثيرة تؤيد قرار جيهان بالتراجع عن الاعتزال، ومنهم من اعتبر أن اعتزالها خسارة، فكتبت إحدى متابعاتها وتدعى سوزانا: "ياريت ترجعي.. عم نفتقدك بالدراما"، وكتبت أخرى تدعى هديل: "بدي اعطي رأي.... واللهي لازم ترجعي ع تمثيل ع قليله انتي بتعرفي تمثلي احسن من هل ممثلات اللي عم يطلعو جداد كل وحدة عاملة ألف عملية تجميل ولكنك فوق كل هاد مابتعرف تمثل ع قليلة انتي مهضومة وتمثيل كتير حلو وبتعرفي تمثلي الدور بحبك كتير"، وكتب آخر: "وجودك الو مكانه بالدراما السورية".

وكانت آخر أعمال الفنانة جيهان عبد العظيم مسلسل "مذنبون أبرياء" الذي عرض في الموسم الرمضاني في عام 2018، من إخراج أحمد سويداني، وتأليف عبد المجيد العنزي وباسل خليل.