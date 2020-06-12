مودل روز أول عربية يختارها سناب شات كشريك استراتيجي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الفاشينيستا السعودية موديل روز عن اختيارها من قبل تطبيق سناب شات كشريك إستراتيجي بالمنطقة، لتصبح أول امرأة عربية يتم اختيارها لهذا المنصب.

وقالت موديل روز عبر تطبيق سناب شات، "أنا عاوزة أقولكم على شيء.. أنا تم اختياري كأول امرأة عربية لتصبح كشريك إستراتيجي لتطبيق سناب شات بالمنطقة.. أنا سعيدة جدا ومبسوطة وأكيد في عام 202‪1 راح نجتمع سويًا."

كما نشرت روز عبر حسابها الشخصي بتويتر :‏"شكر من القلب لشركه سناب شات لاختياري كشريك إستراتيجي"، وأعرب عدد كبير من الجمهور عن فرحتهم لاختيار روز، وعلق متابعون :‏"‎‎فخر لهم يختارون صديقتنا مودل روز شريك إستراتيجي لهم".. "تستاهلين هذا المنصب الشرفي يا روز".

وأضاف آخرون "مبرووووووك يا قمر"، "مبروك روز تستاهلي والله ومنها للاعلى يارب"، " فخر لهم يختارون صديقتنا مودل روز شريك استراتيجي لهم"، "مبروكك يقلبي وتستاهلين كل خير منها للاعلى".

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وكانت الفاشينيستا السعودية موديل روز، قالت إن هناك أشخاصًا يتحرشون دائمًا بها، ويريدون مضايقتها بكل أنواع السبل، مؤكدة أنها لا تعلق على أي شخص ينتقدها ليس خوفاً منه وإنما حتى لا تدخل في مهاترات تؤثر سلبيًا على عملها الذي تعشقه.

وقالت موديل روز في بث مباشر عبر "سناب شات": "أنا عندي كثير مشاكل مثل المشاهير وكثير في ناس يتحرشون بيا ويجيني ضرب من تحت الحزام، بس أنا أحاول أكبر رأسي وما أرد علي أحد، حتى أنا سافرت أمريكا وبعدت، بس هما مصممين يضايقون فيا ويتحرشون".

وأضافت: "صدقوني في أشياء في الدنيا أنتم ما تصدقونها ويجيني ضرب وايت صعب، بس أنا إنسانة كثير مكبرة راسي ومش بغلط في حد.. وبقعد أقول بيجيني يوم وراح ينفضحوا.. وفعلا الله بينتقم منهم وبينفضحوا بعيد عني".

وتسبب فيديو للفاشينيستا مودل روز مؤخرًا في إثارة موجة من الجدل والغضب، عندما ظهرت بملابس رياضية وتمارس التدريبات مع شاب بطريقة غريبة.

وأظهر الفيديو روز وهي تقف بملابس رياضية فيما يتمدد شاب على الأرض، وأرشدت المتابعين إلى إحدى طرق ممارسة الرياضة وقامت بالقفز فوق الرجل مستندة بيديها على كرسي.

وتسبب الفيديو في موجة من الانتقادات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها تخطت الحدود وأنه كان بإمكانها ممارسة التمارين بطريقة مختلفة.