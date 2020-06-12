أسرار حياة سوسن بدر: تزوجت 7 مرات ومنعت من دخول السعودية (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

الفنانة المصرية سوسن بدر صاحبة الـ٦٣ عاماً، الملقبة بنفرتيتي السينما المصرية لما لها من أعمال كثيرة رفدت بها شاشة السينما طوال مسيرتها الفنية.

وكأي فنان آخر، لسوسن أسرار كثيرة في حياتها، أولها انتمائها لعائلة فنية عريقة، فهي ابنة الممثلة آمال سالم التي اشتهرت بدور الخالة أمونة في مسرحية ريا وسكينة، إذ يمكن للناظر لسوسن أن يلاحظ بسرعة كبيرة مدى الشبه بينها وبين أمها آمال.

أما ثاني أسرار بدر فتكمن في منعها من دخول أراضي المملكة العربية السعودية، بعد مشاركتها في فيلم “موت أميرة” والذي جسدت فيه دور أميرة سعودية قتلت على يد أحد أفراد العائلة المالكة، ولم يقف الموضوع حد منعها من دخول السعودية، إذ منعتها السلطات المصرية من دخول التلفزيون المصري، ما اضطرها لتغيير اسمها الحقيقي من سوزان بدر الدين، ليصبح سوسن بدر.

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أيضا من أسرار الفنانة هو عدد زيجاتها الذي وصل لسبع مرات، الأولى من أستاذها أسامة أبو طالب، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها ابنتها الوحيدة ياسمين ثم انفصلا لانشغالها بفنها، أما المرة الثانية تزوجت من طبيب شهير واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم انفصلا.

وكانت المرة الثالثة من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب وفاته، وتزوجت للمرة الرابعة من السيناريست محسن زايد عام 2001، وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج.

أما المرة الخامسة كانت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن، والزيجة السادسة كانت من فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ 20 عاما، واستمر الزواج 4 سنوات حتى الانفصال.

المرة الأخيرة كانت من الشاعر سامح علي الذي يصغرها بـ 10 سنوات، ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

أما بالنسبة لابنتها ياسمين، فقد اتهمت بانتمائها لفرقة عبدة الشيطان، ما دفع السلطات المصرية للتحفظ عليها، قبل أن تطلق سراحها بعد تبرئتها من التهمة الموجهة لها.