دنيا سمير غانم تكشف صورة نادرة من طفولتها مع الأميرة ديانا

فاجأت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم متابعيها بنشر صورة نادرة من طفولتها. وظهرت فيها في سنواتها الأولى إلى جانب أطفال آخرين وهم يقومون بزيارة لمكتبة عامة بدعوة من مدرستهم.

واللافت حضور الأمير الراحلة ديانا التي بدت وهي تلاطفها. وهو ما ركزت عليه الكثير من تعليقات المتابعين على الصورة التي حققت أكثر من 139 ألف إعجاب. وتطرق بعضهم إلى شكل الفنانة مشيرين إلى أنها لم تتغير كثيراً وأن علامات البراءة والحيوية ما زالت ظاهرة على وجهها.

وبدورها علقت دنيا: "كان لي الشرف أن ألتقي بهذه الإنسانة الفريدة التي أحبت وآمنت بحقوق الأطفال من خلال زيارتي لمكتبة الطفل بالمجلس الثقافي البريطاني مع مدرستي دار الطفل والتقطت هذه الصورة بعد أن غنيت لها مقطع صغير من أغنية للأطفال".

ويشار إلى أن دنيا كشفت مؤخراً بعض الأسرار عن يومياتها خلال الحجر المنزلي. وجاء هذا أثناء حلولها ضيفة على برنامج "نجوم في الحجر" وأشارت إلى أنها منذ بداية زواجها بالإعلامي رامي رضوان تعد الطعام نفسها وتشتري الحلويات من الخارج. ولفتت إلى أنها بدأت تتعلم طرق تحضير بعض الأصناف.

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