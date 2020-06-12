صبا مبارك تتعرض للانتقادات بسبب كنزة كاشفة وحديث عن الترهل

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة لها أحدثت ضجة في أوساط المتابعين. وظهرت فيها برفقة شقيقتها وعبرت من خلال التعليق عليها عن الصلة الوثيقة بينهما مشيرة إلى أن الأخيرة تقدم لها الدعم وكتبت: "هي ظهري، أنا وشقيقتي".

وأثنى الكثيرون على هذه العلاقة الوثيقة والجيدة بين الشقيقتين اللتين تتشابهان إلى حد كبير. وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق حيث توجهت الأنظار إلى كنزة الفنانة التي رأى عدد كبير من المتابعين أنها كاشفة. وهو ما ركزت عليه العديد من التعليقات ومما كتب فيها: "ياشيخة بطنك مرهلة" و"ما كانت تلبس جذي قبل! السوشل ميديا بينت لنا اشياء شكثر".

ويذكر أن صبا مبارك شاركت في المسلسل الخليجي "حارس الجبل" وأدت فيه دور فارسة بدوية اسمها "رمال" وظهرت إلى جانب عدد من أبرز وجوه الشاشات العربية مثل عبد المحسن النمر ومنذر رياحنة وخالد القيش ونورا العايق وهبة زهرة ومحمد قنوع، علماً أن العمل من تأليف حازم فضة وإخراج الأردني سائد الهواري.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

صبا مبارك تكشف سبب غيابها وترفض إلقاء اللوم على كورونا

الفنانة صبا مبارك تنشر صور لها من الحجر المنزلي