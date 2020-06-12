أحمد سعد يتعرض للتهديد بسبب حسن شاكوش

بعد تهديدات من قبل النقابة بمعاقبة الفنان المصري أحمد سعد بالإيقاف عن العمل لمشاركته مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان "100 حساب"، قرر سعد تأجيل إصدار الأغنية وذلك بعد أن هددت نقابة المهن الموسيقية شاكوش باللجوء إلى القضاء في حالة طرح الأغنية.

وقال سعد إنه اتصل بنقيب الموسيقيين هاني شاكر الذي أكد له أن هذه لوائح وقوانين ولن يتنازل عنها، لذلك اتخذ قرار التأجيل حتى لا يكون ضد قرارت النقابة واحتراماً لهيبتها إلى حين إنهاء مشكلة شاكوش معها.

وكان من المفترض أن يطرح سعد وشاكوش أغنية "100 حساب" أمس (الخميس) على عدد من القنوات والمحطات الإذاعية، حيث كان من المتوقع أن تحدث ردود فعل إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح الإعلان الترويجي الخاص بها، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

وفي عرض توضيحها لأسباب قرارها بعدم الموافقة على طرح الأغنية أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا جاء فيه: "تشكر نقابة المهن الموسيقية شركة "مزيكا" والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضاً قواعد النظام العام للدولة المصرية بعد أن منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة، كما أن الأخير ليس عضواً بالنقابة ولا يحمل تصريحاً وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحمد سعد يؤكّد أنه تربّى على الإبتهالات والأغاني الدينية هي الأساس

أحمد سعد يكشف حقيقة الصلح مع سمية الخشاب وموقفه من الزواج مجدداً