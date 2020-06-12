عبير صبري ترد على اتهام متابعة لها بارتداء باروكة

يحرص عدد كبير من الفنانين في المرحلة الحالية على مشاركة بعض تفاصيل يومهم في فترة الحجر المنزلي، ويتلقون التعليقات من المتابعين، إلا ان هناك بعض الفنانين يجدون في تعليقات بعض المتابعين نوعاً من الحسد فيكون ردهم يحمل استعاذة منهم.

الفنانة عبير صبري واحدة من الفنانين الذين يحرصون على مشاركة متابعيهم لحظات معينة في حياتها الشخصية لتوضح بعض مميزات الحجر المنزلي الذي تعيشه أغلب مدن العالم حاليا وكانت أهم ميزة بالنسبة إليها هي ‏عدم الحاجة لإجهاد شعرها بطقوس تجميلية معينة.‏

ونشرت عبير على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة علقت عليها قائلة: "أهم شيء بالمرحلة اللي إحنا عايشين فيها دي إني ‏مبعملش شعري.. أنتوا بتعملوا إيه في نفس المرحلة دي؟".‏

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها من بينهم الفنانة سوسن بدر التي قالت إنها تصنع الحلوى لأحفادها، إلا أن عبير فوجئت بتعليق إحدى ‏المتابعات تقول فيه: "باروكة تحفة".‏

لترد عليها قائلة: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا الحافظ.. شعري"‏، في إشارة منها إلى خوفها من الحسد الذي قد تكون المتابعة لا تقصده.

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على جانب آخر، كانت عبير صبري قد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد"، والذي قامت ببطولته الفنانة يسرا، وشاركها فيه حلا شيحة، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد، خالد أنور، سلوى عثمان ‏وهنادي مهنى.

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