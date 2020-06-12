شيرين عبد الوهاب تغني لحسام حبيب في ظهورها الأول بعد شائعة مشاجرتها

نشر محمد عبد الوهاب، شقيق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، على حسابه الخاص في "فيسبوك" مقطع فيديو تظهر فيه شقيقته شيرين بصحبة زوجها المطرب حسام حبيب، في سهرة غنائية داخل منزلهما، أثناء غنائهما لأغنيتهما الشهيرة "كل ما أغني"، في أحدث ظهور لهما معاً بعد شائعتي انفصالهما وإصابتها بفيروس كورونا، ليكون هذا الفيديو إثباتاً بأن شيرين تتمتع بصحة جيدة ولم تصب بأي أذى كما أنها لم تنفصل عن زوجها كما أشيع مؤخرًا.

وكانت شيرين سخرت من الشائعة التي انتشرت مؤخرًا، حول مشاجرتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، ما استدعى تدخل صديقهما المقرب المطرب أحمد سعد، بصورة نشرتها عبر حسابها على تويتر وهى في أحضان زوجها وعلقت قائلة، "زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".

ونفت في تصريحات صحافية شائعة إصابتها بكورونا مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة ولم تظهر عليها أية أعراض أو إنها أجرت أي مسحات لاكتشاف فيروس كورونا وأن هذا الكلام غير صحيح تماماً وإنها مجرد شائعات مغرضة، ولا تعلم مصدرها.

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