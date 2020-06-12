انتقادات جديدة لمحمد رمضان بسبب صورة مع مصممة استعراضات

من جديد يواجه الفنان محمد رمضان انتقادات من جمهوره بسبب إصراره على الظهور في صوره من دون أن يرتدي الكمامة أو حتى الحفاظ على مسافة آمنة مع من يلتقط الصور معه.

وكانت الفنانة ومصممة الاستعراضات مي إبراهيم، نشرت صورة لها مع رمضان ظهرا فيها وقد خلعت الكمامة من على وجهها، في حين ظهر محمد رمضان وقد جلس بجوارها من دون أي مسافة تفصلهما ومن دون أن يكون مرتدياً الكمامة، وهو ما عرضه للانتقادات والهجوم.

وعبّرت مي عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع محمد رمضان في آخر كليباته "كورونا فيروس"، والتي قامت بعمل التصميم الاستعراضي له، وذلك بعد طرحه على موقع "يوتيوب" مساء الأربعاء الماضي.

ورغم أن رمضان كان حريصاً في الظهور في بوسترات الأغنية يرتدي الكمامة والقفازات إلا أنها كانت تلقى انتقادات من بعض المتابعين له بأنها أقرب إلى الإكسسوار، وليس لها علاقة بالوقاية من كورونا.

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