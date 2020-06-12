محمد الشرنوبي يغني لراندا رياض ويقفز حماساً بعد عقد قرانهما

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" مقطعاً مصوراً تم تسجيله خلال مراسم عقد قران الفنان المصري محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام.

كما توجهت الأنظار إلى فيديو آخر ظهر فيه الشرنوبي وهو يغني لعروسه ويراقصها قبل أن يقفز مظهراً حماسه الشديد وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين. وتمنى هؤلاء لهما السعادة وركزوا على المقارنة بين شكلهما واعتبر بعضهم أن الفنان أكثر جمالاً من مديرة الأعمال فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويذكر أن الشرنوبي أعلن زواجهما من خلال صورة نشرها لهما على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام". وأرفقها بالتعليق: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".

ونشرت راندا الصور نفسها على حسابها الخاص مع تعليق مشابه. ويذكر أنها أثارت اهتمام الكثيرات بفستانها الذي اختارته من إحدى مجموعات فساتين المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

عقد قران محمد الشرنوبي وراندا رياض

محمد الشرنوبي يعلن موعد عرض مسلسله الجديد "ليه لأ"