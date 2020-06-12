صورة من طفولة ابنتي أحمد زاهر تخطف الأنظار من إطلالاتهما على "تيك توك"

استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان المصري تامر حسني بدا فيها محاطاً بابنتي الفنان أحمد زاهر. وأثارت الأخيرتان الإعجاب بشكلهما وقارن معظم المتابعين بينه وبين شكلهما الحالي. ورأى بعضهم أنهما لم تتغيرا كثيراً فيما أشار آخرون إلى العكس.

ويشار إلىى أن الفتاتين تحدثان مؤخراً ضجة بمقاطع مصورة تنشرانها على "تيك توك" وكان أحدثها فيديو ظهرتا فيه وهما تمضغان العلكة وتستمعان إلى صوت مسجّل يقوم بتأنبيهما قبل أن تجيبا على سبيل المزاح بأنه كان لديهما أخ وأن خلافاً حدث بينهم في وجهات النظر أثناء مرحلة الحمل ما دفعه إلى أخذ القرار بعدم الولادة قبل أن تضحكا بطريقة صاخبة.

وتعرضتا على إثر هذا للانتقاد حيث اعتبر بعض المتابعين أنهما تستغلان نجومية والدهما لتحقيق الشهرة. ويذكر أن الجمهور تعرف مؤخراً إلى نور، الابنة الصغرى للفنان، وظهرت مع شقيقتها في مقطع فيديو وهي تقلد الإعلامية رضوى الشربيني أثناء تلقيها اتصالاً على الهواء، ما أحدث ضجة كبيرة في أوساط الناشطين الذين رأوا أنها كبرت وأنها باتت تشبه بملامحها والدتها إلى حد كبير جداً.

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