شكرا لقرائتكم خبر عن حب الأم..مها أحمد: ربنا رزقنى أروع ما فى الحياة فماذا أتمنى بعد ذلك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة مها أحمد، بصورة تجمعها مع ابنها عادل مجدى كامل، والتى شاركتها مع الجمهور ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وتوجهت الفنانة بالشكر لله على رزقه إياه ابنها عادل، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "ابنى الغالى هدية الله لى فقد رزقنى أروع ما فى الحياة.. ابنًا هو قرة العين وفلذة الكبد وبهجة القلب.. فماذا أتمنى بعد ذلك وأنا لدى الدنيا وما فيها.. عادل مجدى كامل".

وكانت الفنانة مها أحمد، قد نشرت، منتصف مايو الماضى، عدة صور لابنها أحمد عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت على الصور بكتابة: "ربنا يكرمك ياحبيبى، الحمد لله دائمًا وأبدًا"، وفى إحدى الصور ظهر نجلها أحمد مع والده الفنان مجدى كامل، فى حين جاءت بقية الصور وهو مريض على السرير، وما أن نشرت الفنانة مها أحمد تلك الصور حتى انهالت عليها تعليقات متابعيها ومحبيها ممن تمنوا الشفاء لنجلها أحمد.

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنبوى، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر .

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ويشار إلى أن الفنانة مها أحمد، كانت وجهت رسالة رومانسية مطلع مايو الماضى، لزوجها الفنان مجدى كامل، عبر حسابها الرسمى بموقع إنستجرام، بعدما نشرت صورة من حفل زفافهما، وعلقت: "طول عمرى كنت بحلم إن ربنا يكرمنى ويكون من نصيبى شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبنى ويحطنى جوه عنيه، الحمد لله رب العالمين إنى من أول يوم دخلت فيه المعهد، وبداية تحقيق طموحى الفنى ربنا رزقنى بالهدية اللى كنت بحلم بيها وهى إنت".

وتابعت: "من أفضل وأجدع شباب المعهد، كل البنات تتمنى نظرة منه، لكن ربنا أراد إنك تختارنى وتحبنى وتراعى ربنا فيا، وأنا بقلب فى ألبوم ذكرياتى الجميلة افتكرت كل كلمة حلوة قلتهالى"، وأضافت: "كل طبطبة طبطبت فيها عليا، كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبى وأخويا وأبويا وأستاذى وابنى عمرك ماحرمتنى من حاجة، كنت سخى فى كل حاجة، ربنا يخليك ليا ولولادك يمكن الظروف الصعبة اللى مرينا بيها".

واستكملت: "عمرك ماحسستنى إن الحمل تقيل عليك، رغم إنى عارفة إنه تقيل وتقيل قوي، بس إنت قد كل صعب زوجى وافتخر، النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدى كامل"، وتابعت: "أسفة طبعا إنى أقول القاعدة مدة طويلة فى البيت أعتقد إنها مصلحة لكل زوج وزوجة يطلعوا ألبوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا أحلى أيام العشرة الطيبة، يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء، بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلى فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمرى نجم النجوم مجدى كامل".