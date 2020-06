شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر المنزلى السبب.. كيلى كلاركسون تطلب الطلاق من زوجها بعد سنوات زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة العالمية كيلي كلاركسون طلبًا للطلاق من زوجها مدرب الصوت براندن بلاكستوك ، مؤكدة علي وجود خلافات بينهما لا يمكن التوفيق بها ، مقدمة وثائق للمحكمة تفيد بذلك، وذلك بعد أكثر من 7 سنوات من الزواج أنجبا خلالهم طفلين ولدى براندن أيضًا طفلان من زواج سابق، حيث تزوجا في أكتوبر 2013 .

وخلال فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، قضى كلاركسون وبلاكستوك وقتهما معًا في بيتهما في مونتانا حيث سجلت كيلي برنامجها التلفزيوني اليومي لكن يبدو ان الثنائي اكتشف وجود اختلافات بينهما بعد ان قضيا وقتا طويلا معا، وفقا لشبكة cnn.

Advertisements

في الوثائق ، المقدمة في 4 يونيو ، كلاركسون ، الذي قدم باسم كيلي بلاكستوك ، تطلب المغنية حضانة قانونية وجسدية مشتركة للأطفال، كما تكشف وثائق المحكمة إن الزوجين كان لديهما اتفاق قبل الزواج.

و يبدو أن النجمة العالمية كيلي كلاركسون عاشت فترة صعبة جدا في حياتها و ذلك بعد أن توقعت أن ابنها ولد أصم وهو ما أكده موقع " اوليان تايمز" ، فقد اشارت مغنية " I Dare You " أن ابنها رمينجتون البالغ من العمر 4 سنوات كان يعاني من مشاكل في السمع والكلام ، والتي نتجت عن تراكم شمع الأذن ، و هو ما جعلها تشعر وكأنه طفل اصم .

يذكر ان كيلي كلاركسون بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 ، واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم وأشهرنجوم الغناء في العالم ، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها كلاركسون " piece by piece " و " since u been gone " و " underneath the tree " و " catch my breath " ، و غيرهم .