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شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض وجدها.. جمعهما تاريخ الميلاد ومهنة التمثيل والان مع تفاصيل الخبر
الفنانة جميل عوض، لم تصبح فنانة من فراغ، فهى في الأصل ابنة المخرج السينمائى عادل عوض ووالدتها الفنانة راندا عوض، كما أنها حفيدة نجم الكوميديا الفنان الراحل محمد عوض، الذى حفر اسمه بالفعل في تاريخ السينما المصرية من خلال أدواره المختلفة، ورغم أن حبها للفن وممارستها لمهنة التمثيل هي الصفة التي جمعها بجدها الفنان محمد عوض، إلا أن يوم ميلادها أيضا هو نفس يوم ميلاده.
وكانت الفنانة جميلة عوض مرتبطة بجدها الفنان محمد عوض ارتباط شديد، ففى ذات مرة ذهبت معه فى إحدى مسرحياته الخاصة بالأطفال، وأثناء موقف معين تعرض له أثناء تمثيله على المسرح، بكت بشدة بجانب المسرح، مما اضطر إلى حملها لتهدئتها وغمز للجمهور، إشارة منه بأن المسرحية خاصة بالأطفال فكان من العادى ظهورها.
وكشفت الفنانة جميلة عوض، فى لقائها مع الإعلامية منى الشاذلى، بأنها أول ما اتولدت كانت تعيش مع جدها بنفس المنزل، وجدى كان في الحقيقة جاد في تعامله قائلة "لما كان بيبقى نايم في غرفته اللي هي بعيدة جدًا عن الصالون مكانش حد يجرأ يتكلم بصوت عالي أبدا، ولازم يتكلموا بشويش مع إن الصوت مش هيوصل مع ذلك مكانش حد يجرأ يتكلم بصوت أعلى من كده".
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