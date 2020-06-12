فن ومشاهير

سيلين ديون تكشف عن موعد استئناف جولتها الغنائية بعد تأجيلها بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية سيلين ديون عن موعد استئناف جولتها الغنائية العالمية "Courage" التى قطعتها بسبب تفشى ، حيث تبدأ أولى حفلاتها يوم من 19 مارس 2021، فى "لا ديفانس أرينا" فى باريس، كما تقدم حفلاتها فى 32 مدينة مختلفة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" الجدول الكامل لحفلات جولتها الغنائية العام المقبل.

سيلين ديون
سيلين ديون

وكانت انضمت النجمة سيلين ديون شهر أبريل الماضى، بالإضافة إلى مواطنها النجم جاستن بيبر ومارجريت أتوود، إلى مجموعة مشاهير كنديين فى حدث إذاعى عبر الإنترنت تحت عنوان "أقوى معا"، لتكريم العاملين بمجال الرعاية الصحية الذين يكافحون وباء كورونا (كوفيد-19)، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.

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وأشادت ديون في مقطع مصور من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية  والعاملين الذين يقدمون الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بكوفيد 19، وكانت رسالتها إلى مواطنيها "حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان".

كما قدمت مع كل من ليدي جاجا وأندريا بوتشيلى والموسيقار لانغ لانغ، وجون لجند، حفل One World عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كل فى منزله، وذلك للتأكيد على أن العالم مجتمع لمحاربة فيروس كورونا.

ونشرت سيلين ديون صورة وعلقت عليها قائلة: "تشرفت بالأداء مع أصدقائى اندريا بوتشيلى، وليدى جاجا، والموسيقار لانغ لانغ، وجون لجند.. شكراً لكم من أعماق قلبى، للعاملين الأبطال في الرعاية الصحية.. وجميع أولئك الذين يقدمون تضحيات لا تصدق للحفاظ على سلامتنا. كن قويا واعتن بنفسك".

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