شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تعاند أحمد السقا للعام الثالث على التوالى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد أحمد السقا من نجوم السينما البارزين على مدار الـ20 سنة الماضية، واعتاد على التواجد بفيلم كل عام أو عامين على أقصى تقدير، إلا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة يواجه سوء حظ فى السينما التى أصبحت تعانده، حيث إنه يغيب عنها منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" عام 2017 أى أنه غاب عن 2018 وأيضاً 2019 رغم ارتباطه بأكثر من فيلم خلال العامين.

ويبدو أن السينما مستمرة فى عناد أحمد السقا للعام الثالث على التوالى، حيث كان يخطط لطرح فيلمه الجديد "العنكبوت" خلال هذا العام وصور فيه معظم المشاهد، إلا أن أزمة انتشار فيروس كورنا جاءت لتطيح بآمال السقا فى التواجد السينمائى هذا العام، خاصة مع اغلاق دور العرض السينمائية منذ شهر مارس واستمرار إغلاقها حتى الآن، وأصبحت إمكانية إقامة مواسم سينمائية جديدة فى الفترة المقبلة صعبة.



احمد السقا مع منى زكى فى فيلم العنكبوت

ومن المرجح أن ينتظر أحمد السقا 2021 ليطرح فيلمه "العنكبوت"، إلا أذا حدث تطورات فى مسألة اعادة فتح دور العرض السينمائية مرة أخرى بشكل كامل وهو غير مرجح فى الفترة المقبلة، وبذلك يستمر غيابه عن السينما للعام الثالث على التوالى، لتكون المرة الأولى التى لا يقدم فيها فيلماً لمدة ثلاث سنوات كاملة.

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وشهدت العاميين الماضيين، تعاقد أحمد السقا على بطولة فيلمين لكن هذه المشروعات لم تكتمل لظروف مختلفة، حيث تعاقد على فيلم بعنوان "3 شهور" فى 2018 وتوقف العمل بعد تصوير يومين وتم الغاء المشروع نهائياً، وبعد ذلك تعاقد السقا على بطولة فيلم بعنوان "ترانيم ابليس" إخراج أحمد نادر جلال ويشاركه منى زكى ومصطفى شعبان ولكن تأجل تصوير العمل أكثر مرة وأصبح مصيره مجهول.



النجم أحمد السقا

ورغم غياب السقا عن السينما فى العاميين الأخيرين إلا أنه حرص على الظهور كضيف شرف فى فيلمى "حرب كرموز" مع أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى حيث قدم مشهد واحد فقط بنهاية أحداث الفيلم، وأيضاً فيلم "سبع البرمبة" مع رامز جلال وإخراج محمود كريم حيث ظهر بشخصية منصور الحفنى التى قدمها فى فيلم "الجزيرة".

وينتظر أحمد السقا استئناف تصوير فيلمه "العنكبوت" المتوقف منذ شهر يناير الماضى، حيث انتهى من معظم مشاهده ويتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه بالكامل، والعمل يشارك فى بطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، شيماء سيف، ذكى فطين عبد الوهاب ومحمد ممدوح كضيف شرف وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



احمد السقا ومنى ذكى فى كواليس فيلم العنكبوت