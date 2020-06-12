شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد فودة: التفاعل الكبير مع "مهرجان سينيمانا" يحملنا مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن رئيس اتحاد الفنانين العرب ونقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة التفاعل الكبير من المخرجين السينمائين المحترفين منهم والشباب فى المشاركة بالنسخة الأولى لمهرجان سينيمانا للفيلم العربى، الذى أطلقه الاتحاد العام للفنانين العرب من خلال فرعه بسلطنة عمان الذي يرأسه د.خالد الزدجالى عبر المنصة الإلكترونية.

وأكد فودة أن هذا التفاعل يحملنا مسئولية كبيرة فى إبراز هذا المهرجان الذى يقام بعد توقف وتعطيل المهرجانات السينمائية والفنية بعد انتشار جائحة الكورونا في الوطن العربي والعالم ككل، خصوصا أن الأفلام المشاركة فى هذا المهرجان تركز على تضحيات الأطباء ورجال الأمن لمواجهة هذه الجائحة بالإضافة إلى دور الأسرة في تهيئة البيئة الصحية والنفسية لأبنائهم في الحجر والتزامهم جميعاً بتعليمات الجهات المختصة، وكذلك إبراز جهود المتطوعين من الشباب في الوطن العربي الذين كانوا على قدر كبير من المسئولية في تلبية حاجة الدولة لهم في ظل أزمة كورونا.

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وأشار فودة إلى أن المهرجان هو الأول من نوعه في العالم بتقديم أعمال فنية سينمائية توثق هذه المرحلة الاستثنائية التي مرت على العالم ككل مشيرا انه فرصة للجميع لابراز قدراتهم الابداعية بطرق مختلفة لرصد يومياتهم بعد انتشار جائحة كورونا.

وشكر رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة جميع الدول والافراد الذين بادروا بارسال مشاركاتهم للقائمين على المهرجان وواصل شكره لمدير المهرجان د.خالد الزدجالي على الجهود التي يبذلها هو وفريق عمله ولأعضاء لجنة التحكيم لتكون النسخة الأولى من مهرجان سينيمانا للفيلم العربي الالكتروني مميزة كما يشكر الجهد الإعلامي المميز من قبل الأمين العام المساعد لإتحاد الفنانين العرب والمستشار الإعلامي للمهرجان المخرج د. عمر الجاسر ومدير المركز الإعلامي القدير مفرح الشمرى.