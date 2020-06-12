شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تعلن عودتها للسينما بعد غياب 12 عاما بفيلم رعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة داليا مصطفى، لـ"الخليج 365"، إنها ستعود للسينما من جديد بعد غياب سنوات بفيلم رعب يحمل عنوان "ما قبل الأربعين"، تدور أحداثه فى إطار الرعب النفسى من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

وأضافت داليا أنه من مقرر البدء فى تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تعاقدات الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل ومعاينة الديكورات وإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.

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وكان آخر ظهور للفنانة داليا مصطفى في السينما منذ 12 عام من خلال فيلم "طباخ الريس"، الذى عرض عام 2008، إخراج سعيد حامد وتأليف يوسف معاطى، وشاركها في بطولة العمل الفنان طلعت زكريا وخالد زكى وسامح حسين وآخرين.

ودارت أحداثه حول "متولي" الطباخ الذي تجعله الصدفة يرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت وأحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.