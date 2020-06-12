شكرا لقرائتكم خبر عن من ملهى ليلي لـ"عيد ميلاد".. كايلى جينر تثير الغضب تجاهها بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كايلي جينر الي تعد أغني المشاهير حول العالم من قبل مجلة فوربس في تصنيفها الأخير لا تكترث لتعليمات الوقاية من كورونا مطلقاً، حيث ظهرت مؤخراً أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها ساتسي عبر حسابها على موقع انستجرام في صوره مع عدد من أصدقائهم وهم متلاصقون جنباً إلي جنب، مثلما ذكر موقع الديلي ميل الذى أضاف أن النجمة الصغيرة اعتادت على ضرب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا عرض الحائط في كل مناسبة تظهر بها.



كايلي جينر فى حفل عيد الميلاد

والدليل أن هذا الأمر يأتي بعد أيام فقط من تواجدها داخل ملهى ليلي في بوتسي بيلوز بلا قناع مع صديق شقيقة كيندال جينر كما ذكر التقرير المنشور في موقع الديلي ميل حين أعلن أنها لم ترتد الكمامة إلى الآن ولم تتبع أية خطوات لتكون قدوة لمتابعيها في ظل وباء كوفيد 19.



مع صديقتها

وكانت تصدرت كايلي جينر وكاني وست يوم الخميس الماضى قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، لكن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي هيمنوا على المراكز العشرة الأولى.

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وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51 بالمئة في خط كايلي كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتي في عام 2019.

وتصدرت جينر (22 عاما) وهي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان عناوين الصحف قبل نحو أسبوع عندما قالت فوربس إنها بعد مراجعة بيانات صفقة كوتي لم تعد تعتقد أنها مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس الأصلي استند إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة".

وجاء وست، زوج كارداشيان، في المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزي.

كما أن وست هو الموسيقي الأعلى ربحًا يليه إلتون جون الذي جمع معظم أرباحه المقدرة بنحو 81 مليون دولار من جولة وداع غنائية طويلة.