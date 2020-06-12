شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة تؤدى أغنية "إحنا مش بتوع حداد" لأحمد جمال.. ويعلق: قمر صغنن حافظ الأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد جمال جمهوره بفيديو لطفلة صغيرة تؤدى أغنيته "إحنا مش بتوع حداد"، التى قدمها تحية لشهداء الوطن، مبديا إعجابه الشديد بها، قائلا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "الصغنن القمر حافظ الأغنية".

وكان قد قال المطرب أحمد جمال، لـ"الخليج 365"، تعليقا على رفضه التمثيل "خطوة التمثيل خطوة مهمة لكنها تحتاج لتخطيط لأن الغناء يأخذ الكثير من وقتي، وأتمنى دخول المجال سواء بالسينما أو الدراما، خاصة أن هناك تشجيعًا كبيرًا لى، ومع كل كليب جديد أطرحه أجد أن هناك دعمًا وإصرارًا على دخولى مجال التمثيل"، وأضاف جمال " تلقيت أكثر من عرض لكنهم قيد الدراسة، ولم أعطى أى قرار في هذا الموضوع حتى الآن".

من ناحية أخرى يستعد جمال لطرح كليب جديد بعنوان "جيل بطل"، والتى تعتبر دعم الأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

وحصل "الخليج 365"على كلمات الأغنية، وتقول: يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران..مشتاق لصوتك ولعينك..وللشوارع والمكان..و ياجيل بطل..شوف إيه حصل..ماإحنا قابلنا حاجات كتير..فيه خير وشر..وأهوي كله مر..وبقي الصغير فيك كبير.