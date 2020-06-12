خاص| هاني عادل يتحدث عن نجاح "ليه لأ" وينصح المقبلين على الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هاني عادل، عن كواليس تعاونه مع أسرة "ليه لأ"، ونصيحته للشباب المقبلين على الارتباط، بعد تعرض الشخصية التي يؤديها في العمل لموقف محرج ليلة عقد قرانه على "عاليا" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، هروبها أمام الحضور، وذلك خلال أحداث المسلسل المعروض حاليا على شاهد VIP.

وقال عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل فريق العمل ناس جميلة جدا، وفاهمين كويس هما بيعملوا إيه ودي أهم حاجة في الشغل، فهم الشخصيات من الممثلين وتفاصيل كتابة الشخصيات من أستاذة مريم نعوم، والتنفيذ والرؤية الصادقة من أستاذة مريم أبو عوف، أدوا الحمد لله لنجاح العمل ورد الفعل الإيجابي من معظم الناس".

وعن نصائحه للشباب بعد موقف هروب "عاليا" في ليلة كتب كتابه عليها: "مفيش نصايح ممكن تتاخد بالذات في العلاقات، والحوار الحاجة الوحيدة هي لما تحس بالراحة النفسية الخالصة ومشاعر الحب والتفاصيل اللي تحسسك إن اللي قدامك متفاهم معاك، ومتفهم لظروفك على كل المستويات وحاسين بالرضا وعارفين بعض كويس أوي.. ابدأ فكر في الجواز.. معظم مشاكل الجواز بتحصل لما الناس تتجوز وبعدين يتعرفوا على بعض، والمفروض العكس".

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وكان الفنان هاني عادل، قد أعرب في تصريحات سابقة لمصراوي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره في مسلسل "ليه لأ"، قائلا: "ردود الأفعال الحمد لله إيجابية جدا على الشخصية التي أقدمها وعلى المسلسل كله، والموضوع جديد ومؤثر، علشان كده الحمد لله الناس مهتمة تتابع حلقاته".

وأضاف: "أقدم شخصية جديدة بتقابل تحديات وتغيرات جديدة لم يتم طرحها في الدراما المصرية من فترة كبيرة".

"ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الإختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.