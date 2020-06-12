منة فضالي: "العلاقات بين البشر لا تُقاس بالحب ولكن بالأمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة منة فضالي متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بـ3 صور جديدة.
وكتبت منة في تعليقها على الصور "آمنت أن العلاقات بين البشر لا تقاس بالحب بقدر ما تقاس بالأمان.. الأمان الدائم أن تستأمن أحدهم على عيوبك وزلاتك حتى على تلك الأمور التي تخاف قولها لنفسك، أن لا تشعر بضرورة إخفاء بعض الأحاديث خشية أن تشوه صورتك".
يُذكر أن منة فضالي أطلت على جمهورها في السباق الرمضاني المنقضي، من خلال عملين "حب عمري" مع الفنان هيثم شاكر، و"لما كنا صغيرين" بطولة خالد النبوي، محمود حميدة وريهام حجاج.
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