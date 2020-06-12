فيديو| محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا" تزامنا مع عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان الكبير محمد عبده، حقيقة إصابته بوباء كورونا، وذلك تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم ١٢ يونيو.

وقال عبده، خلال لقاء "أونلاين" عبر قناة العربية: "الحمد لله.. أنا بخير وصحة طيبة، واوجه الشكر لكل من هنأني بعيد ميلادي، في هذا اليوم الطيب بالنسبة ليا".

وتابع: "كنت قادما من ‏خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أى قادم ‏سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه".‏

Advertisements

وأضاف: "كورونا مثل أي مرض آخر يمكن أن يتعرض له ‏الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو".‏

وعن ظهوره بأحد الفنادق المخصصة للعزل الصحي، فقال: "هذا ‏الفيديو، تم التقاطه منذ 10 أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت ‏بإرادتي، قبل ما أشوف أولادي وأصدقائي وأحبائي كان لابد أن ‏أطمئن على نفسي".

يذكر أن، محمد عبده، من مواليد ١٢ يونيو، ولقب بفنان العرب وهو أحد ‏رواد الغناء العربي، وأبرز من ساهم في تطوير الأغنية السعودية، ‏بأداء أغاني بمقامات وألحان مميزة حققت انتشارا عربيًا واسعًا، ‏خلال مسيرة فنية طويلة امتدت نحو 5 عقود من الطرب.