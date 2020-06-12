فيديو| محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بـ"كورونا" تزامنا مع عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
كشف الفنان الكبير محمد عبده، حقيقة إصابته بوباء كورونا، وذلك تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم ١٢ يونيو.
وقال عبده، خلال لقاء "أونلاين" عبر قناة العربية: "الحمد لله.. أنا بخير وصحة طيبة، واوجه الشكر لكل من هنأني بعيد ميلادي، في هذا اليوم الطيب بالنسبة ليا".
وتابع: "كنت قادما من خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أى قادم سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه".
وأضاف: "كورونا مثل أي مرض آخر يمكن أن يتعرض له الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو".
وعن ظهوره بأحد الفنادق المخصصة للعزل الصحي، فقال: "هذا الفيديو، تم التقاطه منذ 10 أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت بإرادتي، قبل ما أشوف أولادي وأصدقائي وأحبائي كان لابد أن أطمئن على نفسي".
يذكر أن، محمد عبده، من مواليد ١٢ يونيو، ولقب بفنان العرب وهو أحد رواد الغناء العربي، وأبرز من ساهم في تطوير الأغنية السعودية، بأداء أغاني بمقامات وألحان مميزة حققت انتشارا عربيًا واسعًا، خلال مسيرة فنية طويلة امتدت نحو 5 عقود من الطرب.
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