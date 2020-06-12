عن الطفلة زينة الغندور.. نبيل الحلفاوي: "وحدت جماهير الأهلي والزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

قال الفنان القدير نبيل الحلفاوي، إن الطفلة زينة ابنة كابتن خالد الغندور، استطاعت توحيد جماهير الأهلي والزمالك.

ونشر الحلفاوي، صورة الطفلة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏ومن جديد يكشف هذا الشعب الطيب عن معدنه الأصيل. زينة الغندور.. نقطة ضوء وحدت جماهير الأهلي والزمالك ولو للحظات، ترتاح فيها القلوب من الصدامات.. شفاها الله وعافاها ودفع عن عباده هذا الوباء والابتلاء".

و تعاقد الفنان نبيل الحلفاوي، على بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، لكن تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، وسيتم عرضه في رمضان 2021.