فيديو| هكذا تفاعلت لقاء الخميسي مع أغنية أصالة "شخصية عنيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : تفاعلت الفنانة لقاء الخميسي، مع أغنية قديمة للفنانة أصالة نصري، وتحمل عنوان "شخصية عنيدة". ونشرت لقاء، فيديو وهي مندمجة مع أغنية أصالة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مش صعب أخلي اللي أنا بتمناه يبقى حقيقة.. طول ما فيك نفسك تقدر تحلم وتكمل في حلمك وتحققه.. صباح مليئ بالأحلام". يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في دراما رمضان المنقضي كضيفة شرف بمسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر.

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