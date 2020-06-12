فيديو| "نتفليكس" تطرح الإعلان التشويقي للموسم الثالث من "Dark"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بطرح الجزء الثالث من "Dark"، تأتي نهاية أول مسلسل أصلي من نتفليكس، صنع في ألمانيا، بعد أن نجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة ليس فقط في ألمانيا ولكن في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر عرضه في 27 يونيو الجاري.

يصل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان. عند وصوله إلى العالم الجديد، يحاول جوناس أن يفهم دور الأداء الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم الآن بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً. عالمان. الضوء والظلام. وفي قلب كل هذا تقع قصة حب تراجيدية.

وصرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark ثلاثية تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن. لقد شعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت. سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً. ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".

مرة أخرى يتولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار، دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج. أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر. كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.

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يُذكر أن عدد حلقات الموسم الثالث والأخير 8 حلقات – مدة كل حلقة ساعة واحدة.

نبذة عن مسلسل Dark الجزء الثالث

حين يجد جوناس نفسه في نسخة مغايرة من مدينة ويندن، يكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان، المكان، ونهاية العالم كي يحقق أهدافه.