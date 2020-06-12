نصيحة صباحية من نسرين طافش لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

ونشرت نسرين في تعليقها على الصورة، نصيحة صباحية لجمهورها، قالت فيها "لا تخبروا الناس بكل شيء جميل تملكونه أو ستفعلونه أو تعيشونه، شاركهم بما ينفعهم واحتفظ لنفسك بما ينفعك.. يوم مشرق جميل وحنون على الجميع".

جدير بالذكر أن أخر أعمال نسرين طافش، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ختم النمر"، أمام الفنان أحمد صلاح حسني.



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