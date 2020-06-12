تراند اليوم : ابنة ممثل مصري شهير مصابة بكورونا: لا أجد من يعطيني الحقن

كشفت عبير فريد شوقي، ابنة الممثل المصري الراحل، فريد شوقي عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضافت في مداخلة تليفزيونية لبرنامج "التاسعة" على القناة "الأولى" المصرية، أنها سجلت بياناتها على تطبيق "صحة مصر" من أجل التواصل معها بشأن إصابتها، لكن لم يحدث أي تواصل معها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الفيروس يجعلها تتحرك ببطء وتنام معظم اليوم؛ وتشعر بالنهجان عند بذل أي مجهود بسيط.

وردت عبير على انتقادا الذهاب إلى الصيدلية لأخذ بعض الحقن للعلاج من الفيروس، قائلة إنها تطبق العزل المنزلي ولا تستطيع إحضار أحد لعلاجها.

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وتساءلت: "أنا عزل منزلي هجيب منين حد يديني حقن في المنزل؟"، مشيرة إلى أنها تواصلت مع إحدى الشركات حتى تعطيها الحقن في المنزل، لكنها عرضت ما لا يقل عن 500 جنيه مقابل الحقنة الواحدة.

وذكرت أنها لا تعترض على رفض الصيدلي الذي توجهت إليه لأخذ الحقن؛ بسبب إصابتها بـ (كوفيد – 19)، لكنها اعترضت على طريقة التعامل غير اللائقة التي واجهتها بعدما علم بإصابتها بالفيروس.

وأوضحت أن الصيدلية تواصلت معها عبر الهاتف وأرسلت لها رسائل اعتذر؛ بسبب سوء المعاملة.