تراند اليوم : بعد تعليقات جارحة .. ممثل مصري يعيد نشر صورة لابنيته ويتوعد المهاجمين بالحبس



أعاد الممثل المصري، شريف منير، نشر صورة لابنتيه، بعد أن سبق وحذفها إثر تعرضهما لتعليقات وصفت بـ "المسيئة" لهما.

وشارك منير صورة ابنتيه فريدة وكاميليا، عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، بعد يوم واحد من حذفها، متوعدًا بأنه سيتخذ إجراء قانوني حال تكرار الهجوم عليهما.

وكان منير اضطر لحذف الصورة التي تظهر فيها ابنته الصغرى وهي تتمدد على السرير وبجوارها شقيقتها، بعد أن أثارت تعليقات مسيئو له ولابنتيه.

وكتب منير على الصورة التي أعاد نشرها، قائلاً: "أنا إمبارح نزّلت صورة بناتي ( الصغيرين ) ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة.. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا منّي أمسح الصورة.. فمسحتها".

وأضاف: "لكن أنا نزّلتها تاني لإن شوية الهمج المتخلّفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه وما أنشُرش إيه .. وأي حد هيكون على أي صفحة تخُصّني .. لو تعدّى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. إللي بيوصل للسجن أحياناً".

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وبعد اضطراره لحذف صور ابنتيه، عبر منير عن حزنه بسبب حالة من السخرية والتهكم طالتهما.

وقال: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير، بعد مانزلت صورة بناتي، فريدة ١٦ سنة وكاميليا ١٢ سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى، جرحوا بناتي وجرحوني مسحت الصورة".

وأضاف: "أنا بالفعل خدت سكرين شوتس لبعض التعليقات الجارحة، وسأتوجه باكر إن شاء الله لعمل محاضر لمحاسبة السفلة".