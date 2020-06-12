تراند اليوم : "عمرو واكد" يكشف: أصبت بكورونا أنا وابني. وتعالجنا بهذه الأدوية

كشف الممثل المصري، عمرو واكد، عن إصابته ابنه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكنه أكد تعافيهما منه بعد خضوعهما للعلاج منه في المنزل.

وكتب واكد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تم بحمد الله وبقدرته شفاء ابني من فيروس كورونا. وهعمل لايف قريبا أتكلم عن إصابتي بالفيروس وإزاي ربنا كرمني وشفاني منه أنا كمان. اللهم لك الحمد والشكر ويارب يشفي الجميع".

وتفاعل العديد من المتابعين مع تغريدة واكد، وسأله أحدهم: "طيب لو سمحت عايز أعرف الأدوية للحجر المنزلي ولا كنتوا في مستشفي.. في ناس كتير بتسأل وفي حالات عايزة تعرف؟".

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ورد واكد قائلاً: "أنا أخدت الآتي. باراسيتامول - فيتامين سي - حبوب زيت الزعتر - حبوب زيت الكريل (حاجة زي الجمبري كده وهو مسيل طبيعي للدم) - 4 فصوص ثوم ني واحد على الريق (ممكن تاخد حبوب ثوم من الصيدلية) - ايكناشيا - مهدئ للسعال- ومشروب الزعتر بالليمون والعسل - قرفة بالجنزبيل واللبن - يتبع".

وعلاوة على ذلك، أشار إلى الغذاء الذي كان يتناوله: "واكل صحي (لحمة او فراخ مهم جدا) وشوربة فراخ بالبهارات. وقبل النوم كنت باخد حبوب ميلاتونين عشان النوم يبقى عميق وحبوب زينك".

وكان ملاحظًا أن أغلب الذين هنأوا واكد على سلامته من المحسوبين على المعارضة في الخارج، ومنهم الشاعر عبدالرحمن يوسف الذي كتب: "ألف ألف سلامة يا عمرو.. حمد لله على سلامتك انت وابنك العزيز"، ورد عليه واكد: "تشكر يا عبد الرحمن جدا. الله يسلمك ويحفظك".