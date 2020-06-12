تراند اليوم : سر تواجد محمد عبده داخل فندق العزل الصحي بالسعودية



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان السعودي الشهير محمد عبده، أمام فندق مخصص للعزل الصحي في المملكة، الأمر الذي جعل البعض يردد إصابة الفنان بفيروس كورونا المستجد.

وفي أول رد منه قال الفنان محمد عبده إنه بصحة جيدة، موجها الشكر لكل من قدم له التهنئة بعيد ميلاده.

وعلق الفنان على إصابته بكورونا، قائلا: "كنت قادما من خارج المملكة وكان لابد من أخذ مسحة طبية، وبنصح أي قادم سواء كان مواطن أو وافد بالاطمئنان على نفسه".

وأضاف: "أنا بشوف كورونا مثل أي مرض أخر يمكن أن يتعرض له الإنسان، والعينة طلعت سلبية، وأنا كويس أهو".

ورد على الفيديو المنتشر بظهوره أمام أحد الفنادق المخصصة للعزل الصحي، قائلا: "هذا الفيديو تم التقاطه منذ ١٠ أيام، وكنت قادما من الخارج وذهبت بإرادتي، وقبل ما أشوف أولادي وأصدقائي وأحبائي لابد أن من الاطمئنان على نفسي".

وأضاف: "أخذت المسحة الطبية وفي نفس اليوم طلع الفحص نظيف، لا يتمنع أحد من العملية هذي".



