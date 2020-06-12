نفى الفنان محسن صبرى الشائعات التي تداولت حول وفاته، خلال الساعات الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا.
وأكد "صبري" في تصريحات صحفية له، أنه يتمتع بصحة جيدة جدًا، وخبر وفاته مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
يشار إلى أنه تميز في أدوار الخير، وتجسيده لدور الأب، ثم لمع في دور ضابط الشرطة بمسلسل "نسر الصعيد"، قبل أن يتألق بدور "فايز" في "نصيبي وقسمتك 3"، ليظهر رمضان الحالي بشكل مغاير، ويكشف عنجانب الشر في موهبته التمثيلية، من خلال تجسيده لشخصيتين مكروهتين من قبل الناس.
ويستعد الفنان محسن صبري لخوض تجربة المسلسلات التاريخية من خلال مسلسل الملحمة التاريخية "خالد بن الوليد"، الذي يؤدي خلاله دور "مالك بن عوف الناصري"، الذي تم تأجيله، ومن المقرر استكمال تصويره الفتره المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة وفاته.. محسن صبري: أنا بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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