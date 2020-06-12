بعد طرحها على أنغامي.. لطيفة تستعد لطرح "للشمس" على يوتيوب

تستعد المطربة لطيفة لطرح أغنيتها الجديدة "للشمس" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وخلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد طرحها عبر تطبيق أنغامي. أنغامي. ويشار إلى أن المطربة لطيفة طرحت أخيرًا ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، وضم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور. تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

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