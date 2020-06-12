الليلة.. آمال ماهر تقدم حفل غنائي أون لاين

تستعد المطربة آمال ماهر لاحياء حفلًا غنائيًا بدون جمهور من الأهرامات، اليوم الجمعة، من المقرر أن ويتم نقله عبر الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية. الانترنت وعلى إحدى القنوات الفضائية. وتقدم امال خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر. أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهورر. Advertisements يذكر أن الفنانة آمال طرحت أغنية "اللى قادرة" وهى الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية مشاهدات عالية.

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