تراند اليوم : مذيعة شهيرة قفشت ابنها وهو بتفرج على مقاطع جنسية لفنانة مصرية

تقدمت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد ببلاغ ضد فنانة شهيرة موجهة لها اتهامات قاسية.

وأشارت ريهام في بلاغها أنها أقدمت على هذه الخطوة بعدما شاهدت نجلها الصغير يرى بعض المقاطع الإباحية لـ سما المصري.

و أشارت ريهام سعيد أنها تتضرر من قيام سما المصري بعمل إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة.

واضافت ريهام سعيد : من عدة شهور تقريبا كانت المشكو في حقها “سما” في زيارة لدولة الكويت وصورت نفسها فى وضع أمام أحد المعالم السياحية للدولة مما ترتب عليه منعها من دخول الكويت، ولما حصل الموضوع ده حسيت إن ده إهانة لمصر وكمان تلاحظ لى فى الآونة الأخيرة نشر عدد كبير من المقاطع المصورة ” الفيديوهات الإباحية” التى تقوم بها وتضم المقاطع إيحاءات جنسية بوجهها وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة، وتتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث الصور الفوتوغرافية والفيديوهات الجنسية المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتجعل من هذا النشاط الاجرامي المشبوه طريقا تتكسب منه وتفسد جيلا من الشباب وتخدش الحياء وتنشر الفاحشة والفسق وتدعو من خلاله للرذيلة وإثارة الغرائز.